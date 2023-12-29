Постпред США в ООН Келли на заседании СБ обещал не бросать украинцев

Старший советник по политическим вопросам в постоянном представительстве Соединенных Штатах Америки при Организации Объединенных Наций Джон Келли пообещал во время заседания СБ ООН, что Вашингтон продолжит помогать Киеву и не бросит украинцев.
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