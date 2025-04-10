Сирийская диаспора взялась за посла. Дипломата отзовут из России?

Сирийский посол в Москве Башар аль-Джафари может вскоре покинуть свой пост и вернуться в столицу. По данным источников, на которые ссылается газета «Ъ», переходное правительство Сирии планирует отозвать его в Дамаск в рамках широкой реорганизации дипломатического корпуса.
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