Сирийская диаспора взялась за посла. Дипломата отзовут из России?

Сирийский посол в Москве Башар аль-Джафари может вскоре покинуть свой пост и вернуться в столицу. По данным источников, на которые ссылается газета «Ъ», переходное правительство Сирии планирует отозвать его в Дамаск в рамках широкой реорганизации дипломатического корпуса.