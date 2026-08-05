Продукцию брянского завода «ЛДС» заметили в Москве

В Москве заинтересовались продукцией брянского завода «Локомотив-Дизель-Сервис». На днях в столице состоялась встреча представителя предприятия с руководством одного из центральных спортивных сооружений, на котором проходят не только спортивные состязания, но массовые праздничные шоу и различные общественные мероприятия.