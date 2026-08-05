Брянские известия
Все статьиРедакцияБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Брянские известия

8 подписчиков

Продукцию брянского завода «ЛДС» заметили в Москве

В Москве заинтересовались продукцией брянского завода «Локомотив-Дизель-Сервис». На днях в столице состоялась встреча представителя предприятия с руководством одного из центральных спортивных сооружений, на котором проходят не только спортивные состязания, но массовые праздничные шоу и различные общественные мероприятия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии