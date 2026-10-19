Мошенники разработали новую схему отъема денег у населения: теперь они предлагают к 4 ноября, Дню народного единства, выплаты дивидендов от продажи нефти и газа.
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