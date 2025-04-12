Депутаты Городской Думы поздравляют калужан с Днем космонавтики

Уважаемые калужане! От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с Днём космонавтики! Подвиг наших великих соотечественников - Константина Циолковского, Сергея Королева, Юрия Гагарина и всех тех, кто смог поверить в силы человека и успешно реализовать первый космический полет, стал символом национальной гордости и неотъемлемой частью истории не только России, но и всей планеты.
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