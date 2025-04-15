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Суд на Сахалине приговорил военного к 15 годам колонии за сдачу в плен ВСУ

Суд на Сахалине приговорил военного к 15 годам колонии за сдачу в плен ВСУ

На Сахалине военный суд вынес приговор бывшему военному по статье о добровольной сдаче в плен.Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима военнослужащего ВС России Романа Иванишина за сдачу в плен Вооружённым силам Украины.

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