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Взяться за грудь. Как распознать рак молочной железы

Взяться за грудь. Как распознать рак молочной железы

Октябрь во всём мире проходит под эгидой борьбы с раком груди. Какие симптомы должны вызвать настороженность? Всегда ли отсутст­вие тех или иных признаков говорит о том, что волноваться не о чем?  Наш эксперт – врач-хирург, онколог-маммолог Виктор Федосейкин.

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