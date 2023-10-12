Взяться за грудь. Как распознать рак молочной железы

Октябрь во всём мире проходит под эгидой борьбы с раком груди. Какие симптомы должны вызвать настороженность? Всегда ли отсутствие тех или иных признаков говорит о том, что волноваться не о чем? Наш эксперт – врач-хирург, онколог-маммолог Виктор Федосейкин.
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