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«Сработали оперативно и слаженно»: средства ПВО ночью сбили 53 украинских БПЛА над пятью регионами РФ

«Сработали оперативно и слаженно»: средства ПВО ночью сбили 53 украинских БПЛА над пятью регионами РФ

Ночью и ранним утром 5 апреля дежурные средства ПВО уничтожили 53 беспилотника ВСУ над территориями Белгородской, Ростовской, Саратовской, Курской областей, а также над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны РФ.

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