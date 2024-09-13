Психотерапевт Крашкина объяснила, как рабочее место влияет на здоровье человека

К примеру, работа в «открытом пространстве» может вызвать головные боли Работа в «открытом пространстве» (open space), окружение искусственными материалами, постоянный свет экранов компьютеров — все это является источниками напряжения и утомления.
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