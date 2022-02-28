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Победа «на флажке» вывела команду Спаллетти в лидеры

Победа «на флажке» вывела команду Спаллетти в лидеры

ИТАЛИЯ. 27-й тур «Наполи» вышел в лидеры Серии «А». В драматичном матче неаполитанцы в гостях взяли верх над «Лацио», обыграв римлян - 2:1.

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