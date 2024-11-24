Эксперт Велигодский рассказал о популярных схемах мошенников в 2024 году

Согласно словам директора департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского, самый частый сценарий мошенничества у аферистов в этом году — взлом учётной записи на портале «Госуслуги», его сообщение приводит издание «Лента».
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