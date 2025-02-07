Исторические напёрстки Тема будет сложной, на каждой фразе придётся себя жесточайшем образом одёргивать, дабы не улететь в бан за «разжигание .
Давайте не видеть в Украине «империю Зла»
Комментарии
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anna_n8mailru Надежда Антошкина
Поляки украинцев называют недолюдками.
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10 час.
VG
Vladislav Glotov
По сути высказанного ею Москалькова права. Но и ее критики правы. Слова о благородных украинских солдатах произнесены очень не вовремя. Они были бы еще оправданны, если бы у нас сплошь и рядом раздавались бы призывы уничтожать всех украинцев. Но ведь этого нет. Нет! Хотя зверства, чинимые бандеровцами, не прибавляют любви к украинскому народу и заставляют всё более критически воспринимать слова о братском народе, о том, что мы единый народ. Объективности ради замечу всё же, что Москалькова немало сделала для того, чтобы десятки и сотни наших пленных смогли вернуться домой. А после известных событий в Русском Поречье она выступила с заявлением, в котором дана очень резкая оценка сущности нынешнего режима в Киеве. Поэтому зачислять ее в ряды пацифистов не стоит.
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5 час.
Бобкина Татьяна
А как тогда понять, в детских садах, школах дети кричат - москоляку на гиляку.Что из этих детей выростит.Это их хорошие добрые дяди и тети учат?
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4 час.
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