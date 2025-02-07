Давайте не видеть в Украине «империю Зла»

VG

Vladislav Glotov

По сути высказанного ею Москалькова права. Но и ее критики правы. Слова о благородных украинских солдатах произнесены очень не вовремя. Они были бы еще оправданны, если бы у нас сплошь и рядом раздавались бы призывы уничтожать всех украинцев. Но ведь этого нет. Нет! Хотя зверства, чинимые бандеровцами, не прибавляют любви к украинскому народу и заставляют всё более критически воспринимать слова о братском народе, о том, что мы единый народ. Объективности ради замечу всё же, что Москалькова немало сделала для того, чтобы десятки и сотни наших пленных смогли вернуться домой. А после известных событий в Русском Поречье она выступила с заявлением, в котором дана очень резкая оценка сущности нынешнего режима в Киеве. Поэтому зачислять ее в ряды пацифистов не стоит.