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Что может сигнализировать о жизни на другой планете?

Что может сигнализировать о жизни на другой планете?

В июне астрономы сообщили о разочаровывающем открытии: космический телескоп Джеймса Уэбба не смог обнаружить плотную атмосферу вокруг скалистой планеты TRAPPIST-1 C, экзопланеты в одной из самых манящих планетных систем в поисках инопланетной жизни.

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