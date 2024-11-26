Военный кабинет Израиля утвердил план перемирия в Ливане

Израиль и ливанское радикальное движение «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня в Ливане. Израильский премьер Нетаньяху пообещал жесткие меры в случае срыва договоренностей, сообщил израильский телеканал N12.
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