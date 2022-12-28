Минтимер Шаймиев исполнил новогодние желания двух девочек из Татарстана

Время, когда сбываются мечты. Две из них с «Елки желаний» исполнил Минтимер Шаймиев. 9-летняя Зифа Валиева из Арского района мечтала побывать на республиканской елке в Казани, а 13-летняя Азалия из Нурлатского — стать хотя бы на день кинологом.