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Минтимер Шаймиев исполнил новогодние желания двух девочек из Татарстана

Минтимер Шаймиев исполнил новогодние желания двух девочек из Татарстана

Время, когда сбываются мечты. Две из них с «Елки желаний» исполнил Минтимер Шаймиев. 9-летняя Зифа Валиева из Арского района мечтала побывать на республиканской елке в Казани, а 13-летняя Азалия из Нурлатского — стать хотя бы на день кинологом.

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