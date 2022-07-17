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«Барса» уверена, что подпишет Кунде. Клуб готов включить в сделку Абде, доплатив 40-45 млн евро

«Барселона» намерена купить защитника Жюля Кунде у «Севильи». Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб уверен, что сможет подписать француза этим летом.

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