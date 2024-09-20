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  • Владимир Барышев
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Индексацию уберут, а пенсии пересчитают. Пенсионеров ждет неожиданный сюрприз

Индексацию уберут, а пенсии пересчитают. Пенсионеров ждет неожиданный сюрприз

Пенсионерам рассказали о неожиданном сюрпризе, который коснется размеров пенсионных выплат. Индексацию пенсий для граждан уберут, но вместо этого они столкнутся с перерасчетом, который будет для них производиться один раз в год.

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