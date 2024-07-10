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Гаврилов: Европа «дрогнула» и задумалась о будущем

Гаврилов: Европа «дрогнула» и задумалась о будущем

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов выразил мнение, что последние события заставили Европу задуматься о том, как жить дальше.

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