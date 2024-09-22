Бенефициаров бизнеса найдут через соцсети

Налоговая служба продолжает ставить рекорды по сборам. И дело не только в увеличении налоговой базы, но и в расширении возможностей для сбора и анализа данных налогоплательщиков, включая личную информациюАЛЕКСАНДР МАНЗЮК/ТАСС В последнее время Федеральная налоговая служба все жестче относится к дроблению бизнесачитайте на monocle.