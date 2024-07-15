Подполье: ВС РФ нанесли удар по личному составу ВСУ в Харькове

Удар по пункту временной дислокации личного состава вооруженных сил Украины (ВСУ) и складу в Харькове нанесли Вооруженные силы России (ВС РФ), заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 15 июля в своем Telegram-канале.
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