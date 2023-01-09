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Ларионов после 3:1: «Благодарю «Торпедо» за терпение, «Динамо» – за тест и хороший матч»

Игорь Ларионов оценил победу «Торпедо» над московским «Динамо» (3:1). «Прекрасный день для хоккея. Дневная игра — это то, что нужно для болельщиков нашей страны и столицы.

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