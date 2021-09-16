На Украине заявили, что США шантажируют Россию «Железным куполом

США используют тему возможной передачи Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол» как инструмент политического шантажа России, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
США используют тему возможной передачи Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол» как инструмент политического шантажа России, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
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