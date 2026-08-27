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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гришин про обмен Профаки в «Динамо»: «Он поставил ультиматум и бросил команду. Это неприятно, я не принимаю такие вещи»

Главный тренер « Нефтехимика » Игорь Гришин прокомментировал переход Луки Профаки в «Динамо». 24‑летний канадский защитник потребовал обмен.

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