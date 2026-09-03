Подросток совершил теракт в Рязани по указке кураторов

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет 17-летний подросток поджег железнодорожный объект в Рязани по указке анонимных кураторов из интернета.
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