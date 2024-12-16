В квартире на северо-востоке Москвы найдено тело задушенной женщины

В квартире на северо-востоке Москвы найдено тело женщины со следами удушения. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, труп был обнаружен в минувшие выходные в доме, расположенном в проезде Черского.
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