Каллас высказалась против лидерства Трампа после скандала в Белом доме

Западу нужен новый лидер, неудовольствие приемом, оказанным Зеленскому в Белом доме, выразила верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас 28 февраля, опубликовав сообщение на странице в соцсети X.
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