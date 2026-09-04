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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гол Эспи «Бетису» отменили при счете 0:1 на 89-й минуте. Форвард «Реала» был в офсайде в начале атаки

Гол Карлоса Эспи не засчитали в конце матча с «Бетисом» в 4-м туре Ла Лиги (0:1).  Форвард «Реала» забил ударом через себя после подачи Винисиуса на 87-й минуте.

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