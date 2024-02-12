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Космонавт Новицкий рассказал, чего ему больше всего не хватает на МКС

Космонавт Новицкий рассказал, чего ему больше всего не хватает на МКС

В интервью aif.ru Герой России, лётчик-космонавт РФ Олег Новицкий признался, что во время длительных экспедиций на Международную космическую станцию ему больше всего не хватает падающей на тело воды во время приёма душа.

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