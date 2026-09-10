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Палата лордов Великобритании поддержала требование о стратегии в отношении цифровых активов вопреки позиции лейбористов

Палата лордов Великобритании поддержала требование о стратегии в отношении цифровых активов вопреки позиции лейбористов

В среду Палата лордов Великобритании 194 голосами против 138 поддержала поправку, обязывающую правительство разработать стратегию в отношении цифровых активов, несмотря на возражения со стороны лейбористского правительства.

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