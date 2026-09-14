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FiNE NEWS

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Почему Елена Рыбакина выступает за Казахстан, а не за Россию

Елена Рыбакина, родившаяся в Москве, 14 сентября 2026 года впервые возглавила мировой рейтинг WTA. Этот успех она достигла, выступая за сборную Казахстана, за которую начала играть в 2018 году.

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