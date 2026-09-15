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Царьград

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Оман эвакуировал 23 моряков с атакованного танкера в Ормузском проливе

Оман эвакуировал 23 моряков с атакованного танкера в Ормузском проливе

Власти Омана эвакуировали 23 членов экипажа танкера ELGAIA, атаковавшегося в Ормузском проливе. Судно под флагом Панамы подверглось нападению и возгоранию рядом с провинцией Мусандам.

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