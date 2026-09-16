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Тульские новости

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В Красноярске «Енисей» и «Арсенал» сыграли первый тайм 1:1

В Красноярске «Енисей» и «Арсенал» сыграли первый тайм 1:1

Гости открыли счёт на 27-й минуте усилиями Рашида Магомедова, но в конце тайма Александр Надольский восстановил равновесие.

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