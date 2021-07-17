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Скип Бэйлесс: «Лиллард вряд ли потребует обмен. Ему нравится, когда его все любят»

Телеведущий Скип Бэйлесс сомневается в том, что разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард захочет стать объектом ненависти со стороны болельщиков и публично потребует обменять его в другой клуб.

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