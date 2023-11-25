Ohio State Fans Calling For Ryan Day To Be Fired After Loss To Michigan

Ohio State head coach Ryan Day is currently on the hot seat after the team’s latest loss. On Saturday afternoon, Ohio State suffered their straight loss to Michigan in a game that likely knocked the Buckeyes out of the college football playoffs.
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