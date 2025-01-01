Главное из нового брифинга Минобороны России:Общие потери ВСУ за сутки на всех направлениях спецоперации составили до 1 050 боевиков;Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера;ВС Украины за сутки потеряли до 330 военных в зоне ответственности группировки войск "Запад";Подразделения Южной группировки заняли б.