Вице-президент США и кандидат в американские лидеры от Демократической партии Камала Харрис несет ответственность за гибель сотен тысяч украинцев, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
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