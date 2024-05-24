Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 396 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Надо же что творится. Что только барыги в МО не сделают, чтобы не платить.На Урале сестра б...
  • Алексей Пассар
    Близка Победа! Ребята, куй железо пока горячо! Бейте нацистов до атома, возвращайтесь живыми домой!Наступление свёрн...
  • Eduard
    То,то он на фронт убежиал,от неё!На Урале сестра б...

В Самаре задержали напавшего на пассажира водителя автобуса

В Самаре задержали напавшего на пассажира водителя автобуса

О происшествии сообщили пользователи социальных сетей, опубликовавших видео.Так, в маршрутном такси №127, курсирующим из Самары в Новокуйбышевск, произошел конфликт между водителем такси и пожилым пассжиром.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх