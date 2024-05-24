В Самаре задержали напавшего на пассажира водителя автобуса

О происшествии сообщили пользователи социальных сетей, опубликовавших видео.Так, в маршрутном такси №127, курсирующим из Самары в Новокуйбышевск, произошел конфликт между водителем такси и пожилым пассжиром.
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