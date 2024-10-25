Новый продукт «Ростелекома» и финтех-компании «Фазум» повышает доступность технологических решений для банков

Крупнейший российский провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» и отечественная финтех-компания «Фазум» запустили новый проект для банков «ДелиИТ», направленный на повышение доступности технологических решений для всех кредитно-финансовых организаций России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии