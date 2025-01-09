В Петербурге увеличивается потребление игристых вин

Темпы продаж замедлились из-за роста цен В прошлом году (данные за 11 месяцев) объем розничных продаж игристых вин и шампанского в Санкт-Петербурге составил 1,193 млн дал (декалитров), следует из данных Клуба профессионалов алкогольного рынка, пишут «Ведомости Северо-Запада».