В Петербурге увеличивается потребление игристых вин

Темпы продаж замедлились из-за роста цен В прошлом году (данные за 11 месяцев) объем розничных продаж игристых вин и шампанского в Санкт-Петербурге составил 1,193 млн дал (декалитров), следует из данных Клуба профессионалов алкогольного рынка, пишут «Ведомости Северо-Запада».
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