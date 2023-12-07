«Пересмотра контракта не будет»: HYBE рассказали, какой участник покинет BTS после армии

Парни из группы BTS еще только начали служить в армии, но уже происходит множество перестановок. Руководители коллектива продолжают работать и думать над стратегией, как ребята будут возвращаться на мировую арену.
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