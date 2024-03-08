В Госдуме предостерегли Великобританию от поставки оружия для атаки на Крым

МОСКВА, 8 марта, ФедералПресс. Депутат Госдумы Константин Затулин рассказал, что интерес, который проявляет Британия к Крыму, связан с тем, что Королевство – островное государство, которое стремится «править морями».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии