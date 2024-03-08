ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

13 подписчиков

В Госдуме предостерегли Великобританию от поставки оружия для атаки на Крым

В Госдуме предостерегли Великобританию от поставки оружия для атаки на Крым

МОСКВА, 8 марта, ФедералПресс. Депутат Госдумы Константин Затулин рассказал, что интерес, который проявляет Британия к Крыму, связан с тем, что Королевство – островное государство, которое стремится «править морями».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх