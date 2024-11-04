Болельщики «Баварии» устроили бойкот, отозвав 36 тысяч заявок на билеты на матч с «Шахтером» в Лиге чемпионов

Фанаты «Баварии» отозвали свои заявки на билеты на гостевой матч шестого тура основного этапа Лиги чемпионов против «Шахтера».
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