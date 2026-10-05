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Пункт-А

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Сегодня астраханские заправки делят между собой более трехсот часов совокупной работы

Сегодня астраханские заправки делят между собой более трехсот часов совокупной работы

Всего по области заправляют 29 АЗС. Сегодня в городе открыто 15 автозаправочных станций: 14 из них функционируют круглосуточно с получасовыми техническими перерывами, а одна – АЗС «Лукойл» у Мясокомбината - работает всего два часа.

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