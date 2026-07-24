Следственный комитет возбудил уголовное дело после исчезновения смоленского подростка в Днепре

«Прыгнул в Днепр и скрылся под водой». К поискам ребёнка подключилась прокуратура Следователи и прокуратура работают над расследованием уголовного дела, возбуждённого сегодня по факту исчезновения 17-летнего подростка в Смоленске.
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