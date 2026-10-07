Билайн и Axenix будут развивать ИИ и Private 5G

Билайн и консалтинговая технологическая компания Axenix заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого стороны займутся разработкой и внедрением нового поколения цифровых решений, сообщает пресс-служба Билайна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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