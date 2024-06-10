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Apple представила «Пароли» — менеджер паролей, который синхронизирует учётные...

Apple представила «Пароли» — менеджер паролей, который синхронизирует учётные...

Apple представила «Пароли» — менеджер паролей, который синхронизирует учётные данные между iOS, iPadOS, macOS и WindowsВ рамках ежегодно мероприятия WWDC компания Apple анонсировала ряд любопытных новинок, одной из которых стало приложение «Пароли» (Passwords).

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