Apple представила «Пароли» — менеджер паролей, который синхронизирует учётные данные между iOS, iPadOS, macOS и WindowsВ рамках ежегодно мероприятия WWDC компания Apple анонсировала ряд любопытных новинок, одной из которых стало приложение «Пароли» (Passwords).
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