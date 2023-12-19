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Путин распорядился лишить Wintershall и OMV доли в российских активах

Президент РФ Владимир поручил создать общество с ограниченной ответственностью, которое займется разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения.

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