Путин распорядился лишить Wintershall и OMV доли в российских активах

Президент РФ Владимир поручил создать общество с ограниченной ответственностью, которое займется разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения.
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