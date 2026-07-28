Энергосистема Китая переходит на умные здания для борьбы с аномальной жарой

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С наступлением лета мировое сообщество вновь сталкивается с реалиями экстремальных температур. Научные данные подтверждают, что десять самых жарких лет в истории наблюдений пришлись на последнее десятилетие, а 2023, 2024 и 2025 годы стали абсолютными температурными рекордсменами.