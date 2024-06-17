Песков назвал условие для участия РФ в следующей конференции по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что следующий саммит по Украине должен привести к завершению конфликта, и на это мероприятие пригласят Россию.
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