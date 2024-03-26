Кандидат в президенты США Кеннеди назвал юриста Шанахан своим вице-президентом

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, независимый кандидат на пост главы государства Роберт Кеннеди-младший объявил, что юрист Николь Шанахан станет вице-президентом в случае его победы на выборах.
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